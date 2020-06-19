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Турецкие СМИ "поженили" Зеленского и Брежневу
19.06.2020 08:00
Турецкое издание Hurriyet по ошибке "женило" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой, а также приписало паре двоих детей. Об этом, в пятницу, 19 июня, сообщает Корреспондент.net.
В статье о заражении коронавирусом первой леди Украины Елены Зеленской, издание опубликовало постер из фильма "Восемь лучших свиданий", на котором украинский лидер изображен с Верой Брежневой, сыгравшей его супругу.
Статья была размещена на официальном сайте издания 17 июня. Затем на сайте издания ошибка была исправлена.
Теги: жена, Турция, СМИ, Владимир Зеленский, Вера Брежнева
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