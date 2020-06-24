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Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)
Популярные украинские музыканты дали ряд концертов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает ГПСУ.
"Украинские музыканты посетили пограничников, несущих службу в зоне проведения ООС. Популярные украинские певцы Александр Положинский, Злата Оґневич, Александр Лозовский, Иван Марунич и Антон Тилис дали серию концертов в подразделениях Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
«У ці моменти переживаю таку палітру відчуттів, яких немає на жодному іншому концерті. І байдуже, що сцена – простий асфальт, мікрофон – не шур і не санхайзер, а сам я в ноти потрапляю через раз. Бо бачу, що втрапляю в серця людей, для яких писав і до яких приїхав. Дякую друзям, які зі мною, дякую всім, хто підтримує!» – поделился впечатлениями Александр Положинский в Facebook.
Теги: концерт, музыкант, ООС
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