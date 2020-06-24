Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)

24.06.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)

Популярные украинские музыканты дали ряд концертов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает ГПСУ.
"Украинские музыканты посетили пограничников, несущих службу в зоне проведения ООС. Популярные украинские певцы Александр Положинский, Злата Оґневич, Александр Лозовский, Иван Марунич и Антон Тилис дали серию концертов в подразделениях Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
«У ці моменти переживаю таку палітру відчуттів, яких немає на жодному іншому концерті. І байдуже, що сцена – простий асфальт, мікрофон – не шур і не санхайзер, а сам я в ноти потрапляю через раз. Бо бачу, що втрапляю в серця людей, для яких писав і до яких приїхав. Дякую друзям, які зі мною, дякую всім, хто підтримує!» – поделился впечатлениями Александр Положинский в Facebook.



Теги: концерт, музыкант, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх