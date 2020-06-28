Зеленский сделал Потапа и Арсена Мирзояна заслуженными артистами Украины

28.06.2020 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции отметил государственными наградами Украины ряд ученых, военных, деятелей культуры и спорта, сообщает Украинская правда.

Среди награжденных есть и попурярные исполнители. В частности, певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой президент отметил и певца Арсена Мирзояна.

Кроме того известный комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили ордена княгини Ольги III степени. Орденом "За заслуги" III степени награждена телеведущая Мария Ефросинина, а ведущая телевизионной службы новостей "1 + 1" Алла Мазур - орденом княгини Ольги II степени.