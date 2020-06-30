Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса

30.06.2020 11:00

Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Cirque du Soleil, основанный в канадском Монреале в 1984 году, назвал причиной своего банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19". Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Так, три месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.

Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.