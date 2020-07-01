Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей

01.07.2020 17:00

2 июля возобновляет свою работу после карантина крупнейшая сеть кинотеатров в Украине MULTIPLEX. В связи с этим на сайте компании появилось обращение к своим клиентам.

"Отныне наш с вами киноопыт будет несколько иным. Нам необходимо было адаптироваться к требованиям «новой нормальности», чтобы создать безопасный кинотеатр для каждого. Прочти, пожалуйста, новые правила посещения кинотеатра, и соблюдай их. Тогда твой новый киноопыт будет максимально комфортным, веселым и безопасным.