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Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей

01.07.2020 17:00
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Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей

2 июля возобновляет свою работу после карантина крупнейшая сеть кинотеатров в Украине MULTIPLEX. В связи с этим на сайте компании появилось обращение к своим клиентам.
"Отныне наш с вами киноопыт будет несколько иным. Нам необходимо было адаптироваться к требованиям «новой нормальности», чтобы создать безопасный кинотеатр для каждого. Прочти, пожалуйста, новые правила посещения кинотеатра, и соблюдай их. Тогда твой новый киноопыт будет максимально комфортным, веселым и безопасным.

  • Диджитализуйся вместе с нами - покупай билеты и продукцию бара онлайн на сайте или в приложении.
  • Карточка лучше наличных. Пользуйся бесконтактной оплатой в кассах и в баре.
  • Держи дистанцию в 1,5 метра между своей семьей (парой) и другими посетителями в фойе кинотеатра.
  • Носи маску в фойе кинотеатра и в туалете. В зале маску можешь снять, потому что мы так и не придумали, как есть наш вкуснейший попкорн через маску.
  • Зрительских мест в кинозале теперь вдвое меньше. Соседи, громко хрустящие попкорном, теперь будут делать это на расстоянии одного кресла от тебя.
  • При просмотре фильма семьей из двух, трех или четырех человек - садитесь рядом в кинотеатре, но выдерживайте дистанцию в одно кресло от других гостей.
  • На местах категории superlux выдерживать дистанцию в одно кресло не нужно.
  • Здороваться за руку запрещено. По возможности, воздерживайтесь от рукопожатий, тесных объятий и поцелуев в фойе кинотеатра. Даже если давно не виделись и очень хочется.
  • Оставайся дома, если чувствуешь себя плохо и не расстраивайся по поводу приобретенных билетов. Их можно легко вернуть через сайт или мобильное приложение", - говорится в нем.


Теги: правила, кинотеатр, MULTIPLEX
 
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