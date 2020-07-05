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Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США
05.07.2020 17:00
Американcкий рэпер Канье Уэст намерен присоединиться к президентской гонке в США, сообщает DW.
"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал исполнитель в своем микроблоге Twitter в субботу, 4 июля. Уэст сопроводил пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности.
На момент написания публикации ни один из политиков не прокомментировал заявление Уэста. В то же время "полную поддержку" рэперу уже пообещал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Следует отметить, что до выборов президента США, запланированных на 3 ноября, остается менее 4 месяцев.
Теги: США, выборы президента, рэпер
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