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Группа "Время и Стекло" презентовала свой последний сингл (ВИДЕО)
10.07.2020 13:00
Украинская группа "Время и Стекло", которая прекратила свое существование, презентовала новый трек Last Dance, а также клип на него, сообщает телеканал 112 Украина.
Композиция написана во время ожидания прощального тура "Финальные титры", который из-за коронавируса был перенесен на осень.
Сингл станет последней совместной работой Нади Дорофеевой и Позитива, а также главным саундтреком финального тура.
"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе", - написали музыканты.
Теги: видео, сингл, Время и стекло
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