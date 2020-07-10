Группа "Время и Стекло" презентовала свой последний сингл (ВИДЕО)

10.07.2020 13:00

Украинская группа "Время и Стекло", которая прекратила свое существование, презентовала новый трек Last Dance, а также клип на него, сообщает телеканал 112 Украина.

Композиция написана во время ожидания прощального тура "Финальные титры", который из-за коронавируса был перенесен на осень.

Сингл станет последней совместной работой Нади Дорофеевой и Позитива, а также главным саундтреком финального тура.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе", - написали музыканты.