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Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"

14.07.2020 13:00
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Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера Антона Пампушного, известного по фильмам "Балканский рубеж", "Крещение Руси", "Кома" и др. сообщает СТРАНА.ua.
В аэропорту "Борисполь" прибывший рейсом из Франкфурта артист пытался ввести в заблуждение сотрудников Госпогранлужбы Украины, отказавшись признать посещение оккупированного Крыма.
"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", - говорится в сообщении.
Актер снимался в фильме "Балканский рубеж", съемки которого проходили в 2019 году в том числе на полуострове. Отмечается, что фильм получил субсидию от Министерства культуры РФ.
Украинские пограничники проставили актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд на территорию страны. Стоит отметить, что официально Госпогранслужба не указывала фамилию артиста. Однако источники утверждают, что речь идет именно о гражданине РФ Антоне Пампушном.



Теги: Россия, Крым, актер, запрет, Госпогранслужба
 
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