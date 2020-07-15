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Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает AIN.UA.
Помимо старта в Украине, сервис также начал работу еще в 12 новых странах, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.
Сервис доступен бесплатно или по подписке Premium, которая дает возможность слушать музыку без рекламы. Украинские пользователи могут перейти на Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за $4,99 в месяц. К тарифу Premium для семьи, который будет стоить $7,99 в месяц, может подключиться до 6 членов семьи.
Новый тариф Premium DUO ($6,49) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист для двоих людей. Premium для студентов доступен по цене $2,49 в месяц.
Украинским пользователям доступно более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и др.
Теги: Украина, музыка, сервис
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