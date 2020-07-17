Все рубрики раздела
- Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов16:00
- Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине17:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
- Группа "Время и Стекло" презентовала свой последний сингл (ВИДЕО)13:00
- Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США17:00
- Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу-крымнашисту Элджею15:00
- Сеть кинотеатров MULTIPLEX опубликовала "антикоронавирусные" правила для посетителей17:00
- Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса11:00
- Зеленский сделал Потапа и Арсена Мирзояна заслуженными артистами Украины17:00
- У Михаила Ефремова случился сердечный приступ16:00
Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов
Netflix впервые опубликовал топ-10 своих самых популярных фильмов, которые вышли с 2018 по 2020 год на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Bloombreg, передает Корреспондент.net.
Так, лидером просмотров стала Операция по спасению с Крисом Хемсвортом в главной роли. Как отмечают в компании, боевик посмотрели 99 миллионов домохозяйств. В топ-3 также вошли Птичий короб с Сандрой Буллок - 89 млн домохозяйств и Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом - 85 млн домохозяйств.
В десятку самых популярных также вошли Призрачная шестерка - 83 млн, Загадочное убийство - 73 млн, Ирландец - 64 млн, Тройная граница - 63 млн, Не та девушка - 59 млн, Платформа - 56 млн и Идеальное свидание - 48 млн.
В статье подчеркивается, что четыре из десяти самых популярных фильма являются боевиками или триллерами с участием известных кинозвезд. В список также вошли три комедии.
Уточняется, что один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.
Теги: фильм, рейтинг, Netflix
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"14:00
- На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"09:00
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля14:00
- Сегодня часть Луганска останется без воды10:00
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района09:00
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина08:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов16:00
- Минобороны отсрочило призыв в армию для абитуриентов15:00
- Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию14:00
- Степанов назвал критерий открытия границ ЕС для Украины13:00
- В России попал в аварию автобус Донецк - Санкт-Петербург12:00
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-1911:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля10:00
- Сегодня в "ДНР" возобновят работу КПВВ "Еленовка"09:00
- В аэропорту "Львов" начали ПЦР-тестирование авиапассажиров08:00
- Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов17:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»
- В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района
- В "ДНР" сообщили, где можно сделать платный ПЦР-тест на COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля
- На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина
- Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса
- Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи