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В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)
20.07.2020 12:00
Ко Дню металлурга и горняка в Мариуполе показали уникальное световое шоу, сообщает MRPL.CITY.
В небе над Театральным сквером на высоте более 100 метров в синхронном «танце» соединились 200 дронов. Беспилотники образовывали различные композиции. Среди них – один из символов Мариуполя – скульптура сталевара на въезде в город. Также мариупольцы могли увидеть самосвал, корабль, контуры Украины и другие «световые рисунки». По словам организаторов, такое шоу – первое в Украине.
Из-за карантина праздник пришлось провести в онлайн-режиме. Специально для горожан шоу в прямом эфире транслировало «Мариупольское телевидение».
Теги: Донбасс, Мариуполь, шоу, дрон
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