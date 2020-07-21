Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»

21.07.2020 17:00

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко. Молодая артистка заняла первое место и получила премию 15 тысяч долларов, сообщает СТБ.

А вот обладателем Гран-при «Славянского базара»-2020 по итогам двух дней стал представитель Беларуси Роман Волознев. Кроме статуэтки и диплома он получил чек на 20 тысяч долларов.

Второе место и 10 тысяч долларов достались Каролине Лындо (Литва), а третя позиция и по 2,5 тысячи долларов — у Хансултана (Казахстан) и Ивоны Одицки (Босния и Герцеговина).