Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года

07.08.2020 13:00

Российской певице, выступающей под псевдонимом Глюкоза, запретили въезд в Украину на 3 года в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечается в сообщении.