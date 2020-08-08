Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В США появится аналог Евровидения

08.08.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США появится аналог Евровидения

Американский аналог популярного музыкального международного конкурса Евровидение, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году в США, сообщает Корреспондент.net.
В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.
Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.
По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.



Теги: США, Евровидение, аналог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх