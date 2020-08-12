В Киеве стартовал онлайн-кинофестиваль "Открытая ночь"

12.08.2020 11:00

В Киеве с 12 по 16 августа в режиме онлайн пройдет масштабный украиноязычный кинофестиваль "Открытая ночь", где покажут фильмы отечественного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что мероприятие состоится в онлайн-режиме из-за карантина.

"Открытая ночь", безусловно, является сверхважным событием для Киева. Поддержка отечественного кино - один из приоритетов, который нельзя оставлять без внимания. И хотя в этом году формат фестиваля претерпел изменения, идея открытия новых имен в украинском кинематографе остается ведущей, а карантин не сможет помешать истинному искусству. Такие события способны продемонстрировать всему миру: украинское кино поражает", - прокомментировала директор Департамента культуры Диана Попова.