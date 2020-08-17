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Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины
17.08.2020 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - подчеркнул Зеленский.
Теги: указ, герой Украины, Кузьма Скрябин, Зеленский
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