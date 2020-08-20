Донецкому журналисту Асееву присудили международную премию

20.08.2020 14:00

Освобожденному из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинскому журналисту, автору «Радио Свобода» Станиславу Асееву присудили международную премию «Свободная пресса Восточной Европы 2020» (Free Media Awards) за его репортажи о положении пленных и жизни в зоне боевых действий. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на учредителей премии – немецкий фонд «Цайт-Штифтунг» имени Ебелин и Герда Буцериуса (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) и норвежская «Фундация Свободы слова» (The Fritt Ord Foundation).

«Станислав Асеев – известный журналист и писатель из Донецка в Украине. В 2017 году его задержали сепаратистские силы и пытали в неволе. До этого его репортажи – написанные под вымышленным именем – были важным источником информации о жизни за линией фронта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Автор «Радио Свобода» Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019 года. Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.