Немецкие ученые организовали "коронавирусный" концерт

23.08.2020 10:00

Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета в субботу, 22 августа, организовали в Лейпциге экспериментальный поп-концерт с более чем 1400 зрителей для исследования распространения COVID-19, сообщает Корреспондент.net.

"То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт", - заявил руководитель исследования Стефан Мориц.

Отмечается, что в целом концертов было три за день, на каждом из них выдвигались разные санитарные условия.

Так, передвижения зрителей исследователи отслеживали с помощью датчиков. Также используя флуоресцентные дезинфицирующие средства, участники эксперимента показали, к каким поверхностям прикасались особенно часто.

Кроме того, эксперты во время концертов отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.

По данным WDR, во время выступления все зрители должны были надеть маски FFP2. Также они заранее сделали тест на COVID-19.

Целью исследования, по словам ученых, является выведение математической модели, с помощью которой можно оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении.