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Архив - Культура

Белорусский рокер Михалок стал заслуженным артистом Украины

24.08.2020 15:00
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Белорусский рокер Михалок стал заслуженным артистом Украины

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" (позднее "Ляпис 98") стал заслуженным артистом Украины, сообщает Радио Свобода.
Награду Михалку вручил президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади в Киеве во время празднования Дня Независимости.
В 2015 году Михалок получил разрешение на постоянное проживание в Украине.



Теги: Украина, заслуженный артист, Сергей Михалок, Зеленский
 
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