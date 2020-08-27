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8 сентября в Донецке выступит Григорий Лепс
27.08.2020 14:00
Российский певец Григорий Лепс, которому запрещен въезд в Украину, 8 сентября выступит с концертом в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе "Русского центра".
В РЦ уточнили, что артист исполнит свои песни на площади Ленина. Начало мероприятия в 19:00. Концерт смогут посетить все желающие.
Следует отметить, что в этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября выходным днем.
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, Григорий Лепс
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