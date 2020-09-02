Украино-британский фильм получил награду кинофестиваля в Лондоне (ВИДЕО)

02.09.2020 13:00

Украино-британский триллер "Наследие лжи" режиссера Андриана Бола на кинофестивале в Лондоне получил престижную награду. Он стал лучшим британским художественным фильмом, сообщается на сайте кинофестиваля MiraBan UK Film Awards, собщает Корреспондент.net.

Мероприятие прошло в столице Великобритании с 28 по 30 августа. Известно, что церемония награждения состоялась онлайн из-за пандемии коронавируса.

До этого триллер удостаивался наград в США и Германии.

Напомним, что снимали картину в Киеве. Главная роль досталась британскому актеру Скотту Эдкинсу, известному по ролям в киносерии Неоспоримый и фильме Неудержимые 2.