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Украино-британский фильм получил награду кинофестиваля в Лондоне (ВИДЕО)
02.09.2020 13:00
Украино-британский триллер "Наследие лжи" режиссера Андриана Бола на кинофестивале в Лондоне получил престижную награду. Он стал лучшим британским художественным фильмом, сообщается на сайте кинофестиваля MiraBan UK Film Awards, собщает Корреспондент.net.
Мероприятие прошло в столице Великобритании с 28 по 30 августа. Известно, что церемония награждения состоялась онлайн из-за пандемии коронавируса.
До этого триллер удостаивался наград в США и Германии.
Напомним, что снимали картину в Киеве. Главная роль досталась британскому актеру Скотту Эдкинсу, известному по ролям в киносерии Неоспоримый и фильме Неудержимые 2.
Теги: Украина, Лондон, фильм, награда, фестиваль
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