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Архив - Культура

В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку

14.09.2020 14:00
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В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку

"Общественная палата ДНР" презентовала электронную публичную библиотеку в Донецке, сообщают местеые СМИ.
Проект представляет собой набор стендов с фотографиями писателей-фантастов и QR-кодами, которые открывают бесплатный доступ к книгам авторов.
Уточняется, что стенды будут установлены по всему Донецку. Благодаря проекту можно будет ознакомиться с творчеством более 30 фантастов из Донбасса и России. В их числе Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Иар Эльтеррус и другие.
Презентация библиотеки состоялась во дворе гостиничного комплекса Shakhtar Plaza.



Теги: Донецк, библиотека, QR-код , ДНР
 
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