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Горловчан на День города будут развлекать Салтыкова и "Мираж"
15.09.2020 13:00
Оккупированная Горловка готовится к празднованию Дня города, которое в этом году состоится 20 сентября, передают местные СМИ.
"Мэр" города Иван Приходько сообщил, что из российских звезд выступать для горловчан будет группа "Мираж" и поп-певица Ирина Салтыкова.
Ранее планировалось, что на празднике выступит рэпер Дони. Однако Приходько на своей странице в социальных сетях сообщил, что музыкант не сможет приехать: "Увы не смогли договориться с погранслужбой РФ о его въезде. Он гражданин Казахстана".
После концерта, который начнется в 19:00, а завершится в 22:00, запланирован развоз жителей по поселкам.
Теги: Донбасс, концерт, Горловка, День города
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