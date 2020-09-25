В Бразилии заявили об отмене традиционного карнавала

25.09.2020 12:00

Традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро в феврале 2021 не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы, сообщает Громадское Телевидение.

По словам президента лиги Хорхе Кастанейры, сейчас говорить о возможных датах проведения карнавала слишком рано. Проведение шествия зависит от дат получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.

«Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя», — заявил Кастанейра.