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В Бразилии заявили об отмене традиционного карнавала
25.09.2020 12:00
Традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро в феврале 2021 не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы, сообщает Громадское Телевидение.
По словам президента лиги Хорхе Кастанейры, сейчас говорить о возможных датах проведения карнавала слишком рано. Проведение шествия зависит от дат получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.
«Это не отмена, а перенос сроков и поиск решения. В феврале парад провести нельзя», — заявил Кастанейра.
Теги: Бразилия, карнавал, отмена, COVID-19
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