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В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"
05.10.2020 16:00
Допремьерный показ российского-донбасского художественного фильма в жанре триллер "Альфа Р" состоялся в Донецком кинотеатре "Звездочка" в минувшее воскресенье, сообщают местные СМИ.
Фильм представил режиссер картины Александр Коробко. На показ пришли порядка 150 человек.
Лента рассказывает о создании практически неуязвимого российского беспилотника, существенно изменившего ситуацию на мировой арене.
В фильме были задействованы российские актеры и артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна.
Теги: Донецк, Донбасс, премьера, триллер, беспилотник
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