В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"

05.10.2020 16:00

Допремьерный показ российского-донбасского художественного фильма в жанре триллер "Альфа Р" состоялся в Донецком кинотеатре "Звездочка" в минувшее воскресенье, сообщают местные СМИ.

Фильм представил режиссер картины Александр Коробко. На показ пришли порядка 150 человек.

Лента рассказывает о создании практически неуязвимого российского беспилотника, существенно изменившего ситуацию на мировой арене.

В фильме были задействованы российские актеры и артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна.