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Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы

20.10.2020 08:00
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Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы

С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал, что сделало невозможным просмотр целого ряда украинских телеканалов без специального тюнера и ежемесячной абонплаты. Таким образом жители оккупированных территорий оказались отрезанными от значительной части контента украинского телевидения, передает Укринформ.
В связи с этим, Президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для всех граждан Украины.
Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко.
Представитель регулятора также уточнил, что в настоящее время открытыми для спутникового просмотра остаются популярные телеканалы «ICTV Украина» (StarLightMedia), «Украина 24» (Медиагруппа Украина), "ИНТЕР +" (Inter Media Group) и «1 + 1 International» (1 + 1 Media) и т.д., которые поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема (free-to-air - программы, которые находятся в свободном, незакодированном доступе). Программы можно получать на всей территории покрытия спутника, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.



Теги: Донбасс, Крым, спутниковое ТВ, кодирование
 
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