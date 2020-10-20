Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы

20.10.2020 08:00

С 29 января 2020 г. украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал, что сделало невозможным просмотр целого ряда украинских телеканалов без специального тюнера и ежемесячной абонплаты. Таким образом жители оккупированных территорий оказались отрезанными от значительной части контента украинского телевидения, передает Укринформ.

В связи с этим, Президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для всех граждан Украины.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко.

Представитель регулятора также уточнил, что в настоящее время открытыми для спутникового просмотра остаются популярные телеканалы «ICTV Украина» (StarLightMedia), «Украина 24» (Медиагруппа Украина), "ИНТЕР +" (Inter Media Group) и «1 + 1 International» (1 + 1 Media) и т.д., которые поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема (free-to-air - программы, которые находятся в свободном, незакодированном доступе). Программы можно получать на всей территории покрытия спутника, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях.