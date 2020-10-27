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Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе"
Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует проведение музыкального марафона Беларусь-Украина "Мы вместе", передает Укринформ.
Об этом написал в Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем – музыкой, и по инициативе Минкультуры устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", – написал он.
Отмечается, что марафон в форме концерта, посвященного двум народам, "которые остаются верным своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы" состоится 4 ноября на столичной концертной площадке STEREOPLAZA "с трансляцией в прямом эфире на ТВ и в диджитал".
В концерте примут участие группы и исполнители: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.
Теги: Украина, концерт, Беларусь, анонс
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