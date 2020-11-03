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Донецкий журналист Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова

03.11.2020 16:00
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Донецкий журналист Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова

НСЖУ объявил имя лауреата Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко 2020 года. Им стал Станислав Асеев - донецкий журналист, писатель, которого более двух с половиной лет пророссийские боевики незаконно удерживали в тюрьме, передает Укринформ.
Во время церемонии награждения Станислав Асеев поблагодарил всех журналистов, которые оказывали поддержку во время его заключения.
«Эта поддержка была определяющей, и то, что ко мне было приковано такое внимание, сохранило мне здоровье в тех условиях. Даже на ту территорию доходит информация о поддержке журналистов со стороны международного сообщества. Помню, когда меня привезли к следователю, одно из обвинений заключалось в том, что я писал слово «ДНР» в кавычках. И за это мне дали 5 лет, хотя у меня уже была статья за «шпионаж» и 10 лет заключения. Это лишнее свидетельство того, насколько тщательно российские спецслужбы и пророссийская власть отслеживают деятельность всех журналистов, насколько они боятся тех, кто от них не зависит», - сказал Асеев.



Теги: Донбасс, премия, Союз журналистов, свобода слова, Асеев
 
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