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Умер сатирик Михаил Жванецкий

06.11.2020 16:00
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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает РБК-Украина.
В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, в 1963 году его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр, который возглавлял Аркадий Райкин. За время работы в театре Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов, позже самостоятельно выступал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж".
Жванецкий является народным артистом Украины и России, в 2019 год российский президент Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Последние годы вместе с семьей проживал в Москве.



Теги: Москва, смерть, Михаил Жванецкий
 
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