Стали известны правила проведения «Евровидения-2021»

19.11.2020 16:00

На официальном сайте конкурса "Евровидение" опубликовали обновленные правила, по которым планируется провести мероприятие в 2021 году. Главное нововведение — артисты должны будут записать живые выступления со своими песнями на тот случай, если у них не получится приехать в Роттердам, где будет проходить мероприятие, сообщает Фокус.

"Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин", — информируют организаторы конкурса.

Исполнители должны будут спеть "вживую", а в записи запрещается вносить какие-либо изменения.

"Записи не должны содержать дополненной или виртуальной реальности, оверлеев, конфетти, снимков с дрона, воды, использования хромакея или зеленого экрана", — утверждают организаторы.

Для гарантий честности конкурса каждая вещательная компания должна будет встретиться с координатором от принимающей вещательной компании и предоставить график сеанса записи, настройки студии и план камеры. Глава национальной делегации будет присутствовать во время 60-минутной записи трех разрешенных дублей и выберет какой из дублей использовать для конкурса. Также за процессом будут удаленно следить исполнительный руководитель "Евровидения" и независимый наблюдатель.

Записи выступлений нужно будет предоставить организаторам "Евровидения" до конца марта.

На текущий момент заявлено о 41 стране-участнике конкурса в 2021 году. Окончательный формат проведения "Евровидения-2021" пока не определен, однако уже известно, что его планируют провести с 18 по 22 мая.