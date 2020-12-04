В прокат вышла драма о войне на Донбассе "Мать апостолов" (ВИДЕО)

04.12.2020 11:00

Вчера, 3 декабря на киноэкраны Украины вышла военная драма "Мать апостолов", сообщает ИА "Вчасно".

По сюжету фильма София узнает, что самолет ее сына сбит террористами на Донбассе. Она не колеблясь отправляется на его поиски, но никто и нигде не знает где ее сын, выжил он, может в плен попал. Ради его спасения женщине придется отчаянно пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы. Она и не догадывается на что способна, как изменит ее это ужасное путешествие, которое превратит ее из обычного человека на великую Мать, которая своим безмерным материнским сердцем и любовью способна спасать даже души врагов.

Кинокартина снята по реальным событиям, которые происходили на Донбассе в 2014-м.