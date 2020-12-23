В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО)

23.12.2020 16:00

Четыре украинских министра приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща, сообщает УП.

Батл прошел в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Рассудил министров украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который разделил участников на две команды и предложил на выбор 80 процентов ингредиентов, из которых традиционно готовят борщ в Украине.

В одной команде были вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр МКИП Александр Ткаченко. В другой команде министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Отмечается, что победу одержала "команда Ткаченко" и их борщ с вишнями. Борщ Игоря Петрашко и Романа Абрамовского с жареной капустой получил приз зрительских симпатий.