Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине

16.01.2021 17:00

Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 15 января, передает Корреспондент.net.

Трансляция начнется 20 января в 18:45 на телеканале и в соцсетях. В прямом эфире ведущие и приглашенные эксперты обсудят избирательную систему США и церемонию инаугурации. При этом зрителям предложили оставлять свои вопросы экспертам.