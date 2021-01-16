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Архив - Культура

Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине

16.01.2021 17:00
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Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине

Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 15 января, передает Корреспондент.net.
Трансляция начнется 20 января в 18:45 на телеканале и в соцсетях. В прямом эфире ведущие и приглашенные эксперты обсудят избирательную систему США и церемонию инаугурации. При этом зрителям предложили оставлять свои вопросы экспертам.



Теги: Украина, инаугурация, трансляция, Джо Байден, телеканал
 
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