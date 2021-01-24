В Дубае открылась самая высокая в мире карусель

24.01.2021 13:00

Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что парк закрыли весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако все это время было посвящено модернизации и реконструкции аттракционов. Одним из них стала цепная карусель Bollywood Skyflyer, которая достигает 140 метров в высоту, что на 18 метров больше предыдущего рекорда Гиннеса.

"Те, кто осмелятся насладиться парящим полетом с открытыми глазами, будут вознаграждены фантастическим видом на парк развлечений и его окрестности", - отмечается в сообщении.