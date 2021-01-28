Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды

28.01.2021 16:00

Национальный совет рассмотрел материалы проверки ООО "ТРК "112 ТВ" и применил к лицензиату две санкции - объявления предупреждения и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в его эфире высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отмечается, что в эфире "112-Украина" были зафиксированы высказывания, нарушающие требования части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"; абзацев четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Они звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей - В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука и О. Волошина.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, Нацсовет признал нарушения телеканалом законодательства Украины и объявил компании предупреждение. Также регуляторный орган признал наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире лицензиата, и оштрафовал телеканал в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114,067 тыс грн.

В течение месяца телеканал обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.