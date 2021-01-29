В Дании фильм о жизни детей прифронтового Донбасса включили в школьную программу

29.01.2021 17:00

Документальный фильм "Удаленный лай собак" про жизнь детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании. Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров в Facebook, передает ОстроВ.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на основе фильма "Удаленный лай собак". Того же фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет у линии фронта на Донбассе. Фильм, который мы снимали два года вместе с режиссером Simon Lereng Wilmont и покоривший мир. Программа создана Датским институтом фильма и UNICEF", - отметил он.

По его словам, европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. В частности, сопереживать им и становиться на их сторону.

Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет у линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015-го до 2017 года.