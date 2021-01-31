Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта

31.01.2021 10:00

Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, созданную в честь "киборгов", установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове. Как сообщает корреспондент Укринформа, церемония открытия башни прошла в субботу, 30 января.

Мероприятие приурочили к шестой годовщине трагических событий в Донецком аэропорту.

Полутораметровую металлическую башню установили на центральной аллее парка. Внутри инсталляции находится лампадка как вечная память о героях, которые не вернулись из Донецкого аэропорта. Вокруг башни расположены информационные стенды с воспоминаниями ветеранов ДАПа, здесь же находятся Qr-коды со ссылками на видео обороны аэродрома.