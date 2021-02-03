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Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов

03.02.2021 10:00
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Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, санкции ввели против народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) сроком на пять лет.
Также на пять лет введены санкции против региональных вещателей канала 112-Украина - Новый формат, Ариадна ТВ, ТВ Выбор, Партнер ТВ, Новини 24 години, Нові комунікації, Лидер ТВ.
Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и т.п.
Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на главу ведомства Алексея Данилова.
После публикации указа вещание телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было прекращено - в ночь со вторника на среду, 3 февраля. ТВ-вещатели заблокированы в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.



Теги: телеканалы, санкции, Зеленский
 
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