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В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны
Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.
Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.
Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.
На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.
"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея.
Теги: Донбасс, Хмельницкий, война, музей, храм
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