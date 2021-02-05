Стала известна новая конкурсная песня Go_A для Евровидения (ВИДЕО)

05.02.2021 09:00

"Суспильне" объявило песню, которую Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021, сообщает Цензор.НЕТ.

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - "Шум".

В основу песни положена одноименная игра-"веснянка". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.

В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.