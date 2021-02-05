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Стала известна новая конкурсная песня Go_A для Евровидения (ВИДЕО)

05.02.2021 09:00
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Стала известна новая конкурсная песня Go_A для Евровидения (ВИДЕО)

"Суспильне" объявило песню, которую Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021, сообщает Цензор.НЕТ.
На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - "Шум".
В основу песни положена одноименная игра-"веснянка". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.
В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.



Теги: Евровидение, песня, шум, Go_A
 
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