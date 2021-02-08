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Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"

08.02.2021 14:00
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Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"

Супруга депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24».
Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 8 февраля. Авторы публикации отмечают, что Оксану Марченко внесли в базу из-за отрицания российской агрессии и попытках легализации оккупации Крыма.
"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в источнике.
В публикации отметили, что Оксана Марченко вела незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму, принимала участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров.



Теги: Виктор Медведчук, Оксана Марченко, сайт "Миротворец"
 
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