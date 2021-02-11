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Мариупольская площадь Свободы получила награду на авторитетном конкурсе в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)

11.02.2021 14:00
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Мариупольская площадь Свободы получила награду на авторитетном конкурсе в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)

Проект освещения мариупольской площади Свободы получил награду на международном конкурсе светового дизайна «Lighting Design Awards» в Лос-Анджелесе. В общей сложности на победу претендовали более 350 проектов из 43 стран, сообщает MRPL.CITY.
Как отметили в муниципалитете Мариуполя, автор проекта, руководитель компании «Expolight» Николай Каблука передал награду городскому голове Вадиму Бойченко.
«Площадь Свободы - это не просто комфортное пространство для отдыха. Это место, наполненное смыслами и символами единства и мира. Это «смарт-книга», которая рассказывает историю Мариуполя. К ее трансформации мы подключили лучших специалистов в сфере архитектуры и дизайна. Я благодарен каждому, кто был причастен к созданию площади. Такая синергия и единство дали свой результат, который признало международное авторитетное жюри», - отметил Вадим Бойченко.



Теги: Мариуполь, дизайн, конкурс, награда, площадь
 
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