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Мариупольский телеканал ТВ-7 заявил о переходе на трехдневку

19.02.2021 17:00
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Мариупольский телеканал ТВ-7 заявил о переходе на трехдневку

В условиях пандемии и сократившегося рынка рекламы коллектив телеканала ТВ-7 со следующей недели будет работать три дня в неделю, сообщает Вечерний Мариуполь.
Решение было принято, чтобы уменьшить объемы финансирования и избежать сокращений. Теперь освещать новости с экрана телевизора ТВ-7 будут со вторника по пятницу. Активность в социальных сетях обещают сохранить, говорится в официальном заявлении СМИ.
Эта мера вводится пока на три месяца, а дальше, как покажет время. Если коллектив захочет найти другую работу – никто не обидится, заявили в руководстве телеканала. Так как, естественно, в этих условиях сотрудникам будет урезана зарплата.



Теги: Донбасс, Мариуполь, телеканал, ТВ-7
 
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