Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке

10.03.2021 13:00

Во вторник, 9 марта, в северодонецком Ледовом дворце спорта состоялся социальный концерт студии "Квартал 95", сообщает "Трибун".

Билеты на мероприятие были безвозмездно переданы военным, волонтерам, семьям погибших и пропавших без вести, а также незащищенным категориям граждан.

Зрители тепло встретили не только кварталовцев, но и приглашенную гостью - Злату Огневич, которая исполнила несколько своих композиций.