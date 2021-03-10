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Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке
10.03.2021 13:00
Во вторник, 9 марта, в северодонецком Ледовом дворце спорта состоялся социальный концерт студии "Квартал 95", сообщает "Трибун".
Билеты на мероприятие были безвозмездно переданы военным, волонтерам, семьям погибших и пропавших без вести, а также незащищенным категориям граждан.
Зрители тепло встретили не только кварталовцев, но и приглашенную гостью - Злату Огневич, которая исполнила несколько своих композиций.
Теги: концерт, Северодонецк, благотворительность, Квартал 95
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