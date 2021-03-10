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Архив - Культура

Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии

10.03.2021 09:00
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Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии

Журналист Станислав Асеев за его книгу эссе «В изоляции» о первых днях оккупации Донецка стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в номинации «Публицистика. Журналистика». Об этом сообщает «Трибун».
Сборник эссе «В изоляции» был издан тогда, когда сам Станислав Асеев находился в плену группировки «ДНР» в концлагере «Изоляция», созданном в стенах бывшего изоляционного завода в оккупированном Донецке.



Теги: Донбасс, премия, Тарас Шевченко, Асеев
 
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