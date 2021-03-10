Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии

10.03.2021 09:00

Журналист Станислав Асеев за его книгу эссе «В изоляции» о первых днях оккупации Донецка стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в номинации «Публицистика. Журналистика». Об этом сообщает «Трибун».

Сборник эссе «В изоляции» был издан тогда, когда сам Станислав Асеев находился в плену группировки «ДНР» в концлагере «Изоляция», созданном в стенах бывшего изоляционного завода в оккупированном Донецке.