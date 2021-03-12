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Архив - Культура

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прервала концертный тур из-за коронавируса

12.03.2021 15:00
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Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прервала концертный тур из-за коронавируса

В середине февраля популярная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправилась в тур по Украине с новой концертной программой "Лучшее". До июня музыканты планировали посетить более 18 городов, однако уже в четверг, 11 марта, отменили концерт в Энергодаре, сообщает Телеканал новостей «24».
Дело в том, что у фронтмена коллектива Сергея Танчинца была повышенная температура, озноб и сильная головная боль, поэтому он решил не подвергать публику опасности и дождаться результата ПЦР-теста. Он оказался положительным.
Из-за болезни лидера группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поставила концертный тур на паузу и перенесла все ближайшие концерты.
Музыканты надеются возобновить гастроли сразу после выздоровления Сергея, однако новые даты пока не объявляют. Известно лишь то, что выступление коллектива в Энергодаре состоится только 12 мая, а в Северодонецке, Броварах, Чернигове и Черкассах – в апреле.



Теги: отмена, концертный тур, COVID-19
 
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