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Одесскую Юморину отменили из-за коронавируса
30.03.2021 17:00
В Одессе из-за ситуации с коронавирусом отменили празднование Юморины. Об этом в видеообращении заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, сообщает Корреспондент.net.
"В этом году Юморина на карантине", - сказала Маркова.
По ее словам, ранее планировалось организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия - 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.
"Однако и это сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - отметила чиновница.
Теги: Одесса, Юморина, отмена, COVID-19
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