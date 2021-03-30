Одесскую Юморину отменили из-за коронавируса

30.03.2021 17:00

В Одессе из-за ситуации с коронавирусом отменили празднование Юморины. Об этом в видеообращении заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, сообщает Корреспондент.net.

"В этом году Юморина на карантине", - сказала Маркова.

По ее словам, ранее планировалось организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия - 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.

"Однако и это сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - отметила чиновница.