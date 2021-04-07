Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)

07.04.2021 15:00

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Корреспондент.net.

По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12% процентов. В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.

Группа Go_A, представляющая на конкурсе Украину, по прогнозам букмекеров, может занять 17 место. Ее шансы на победу оцениваются в 1%.

Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.