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Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)

07.04.2021 15:00
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Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Корреспондент.net.
По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12% процентов. В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.
Группа Go_A, представляющая на конкурсе Украину, по прогнозам букмекеров, может занять 17 место. Ее шансы на победу оцениваются в 1%.
Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.



Теги: Евровидение, прогноз, букмекер, победитель
 
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