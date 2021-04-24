YouTube заблокировал три канала Медведчука на территории Украины

24.04.2021 17:00

YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале.

"YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, "112" и Newsone на территории Украины. Теперь при попытке включения видео хостинг выдает вот такое сообщение. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать. Если зайти через VPN, то они будут доступны.

Но даже в таком виде это серьезный удар по ютуб-империи Медведчука. Траффик из Украины теперь обвалится, так как не каждый будет заморачиваться с VPN. Кроме того, контент каналов Медведчука теперь не будет выдаваться в рекомендованых видео для украинских пользователей", - написал Казанский.