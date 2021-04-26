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ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону
26.04.2021 16:00
Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украины (ПЦУ) представила первую в стране диджитал-икону "Чернобыльский Спас". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Богослужение с первой украинской цифровой иконой провел архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор вместе со служителями Михайловского Златоверхого.
Прототипом этой иконы является реальная икона, созданная к 30-летию чернобыльской трагедии и храящаяся в кафедральном соборе Полтавы. Инициаторами ее создания были ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
В будущем организаторы обещают реализовать возможность посмотреть на диджитал-икону и в VR шлеме.
Теги: виртуальная реальность, икона, презентация, ПЦУ, цифровые технологии
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